Russia: Putin a "Nbc News", avevo approvato scambio di prigionieri con Navalnyj

- Il presidente russo Vladimir Putin veva personalmente appoggiato l'idea di uno scambio di prigionieri che coinvolgesse l'attivista e oppositore politico Alexej Navalnyj, prima che quest'ultimo morisse in un campo di prigionia russo il mese scorso. Intervistato ieri dall'emittente televisiva "Nbc News", Putin ha dichiarato che "diversi giorni prima che Navalnyj morisse" gli era stata presentata un'offerta per scambiare l'oppositore con alcuni cittadini russi "detenuti in Paesi occidentali". Putin si sarebbe detto da subito favorevole all'idea, che sarebbe giunta "da certi colleghi che non erano parte dell'amministrazione (presidenziale degli Stati Uniti)". "Che ci crediate o no, la persona che mi parlava non aveva ancora finito la frase, e già avevo risposto: 'Sono d'accordo'", ha dichiarato il presidente russo, aggiungendo di aver posto la sola condizione che Navalnyj non tornasse più in Russia. "Sfortunatamente, è accaduto quanto è accaduto", ha aggiunto Putin. (segue) (Was)