Russia: Putin a "Nbc News", avevo approvato scambio di prigionieri con Navalnyj (2)

- Navalnyj è morto il mese scorso mentre scontava una condanna a 19 anni di reclusione. Secondo l'amministrazione carceraria russa, l'oppositore ha avuto un malore dopo una passeggiata, ha perso i sensi e non è stato possibile rianimarlo. I governi occidentali hanno imputato la morte di Navalnyj a Putin, mentre secondo l'intelligence ucraina l'oppositore politico non sarebbe stato vittima di un omicidio ordinato dal presidente russo, ma sarebbe effettivamente morto per un infarto, forse dovuto alle dure condizioni detentive. Già nelle scorse settimane erano circolate indiscrezioni secondo cui prima della sua morte Navalnyj stava per essere scambiato dalle autorità russe con Vadim Krasikov, un agente segreto russo che sta scontando una condanna all'ergastolo in Germania. (Was)