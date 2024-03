Usa: Trump accusa Liz Cheney, ha nascosto informazioni e testimonianze sul 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'ex deputata Liz Cheney andrebbe processata per aver insabbiato testimonianze e informazioni in merito all'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 al fine di danneggiare l'immagine dell'ex inquilino della Casa Bianca. Trump ha fatto riferimento a un articolo pubblicato la scorsa settimana da Kash Patel, ex funzionario dell'amministrazione Trump, che ha accusato proprio Cheney e altri membri della commissione d'inchiesta della Camera sul 6 gennaio di aver insabbiato informazioni e testimonianze. "Dovrebbe essere processata per quanto ha fatto a questo Paese. Ha distrutto prove illegalmente. E' incredibile!", ha scritto Trump sul suo social media Truth. Cheney, una tra i più agguerriti critici di Trump all'interno dell'estrablishment del Partito repubblicano, ha replicato ieri su X (Twitter), definendo le indiscrezioni a suo carico "menzogne", e accusando Trump di contribuire a diffonderle nel tentativo di ritardare i processi a suo carico. (Was)