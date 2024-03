Brasile: ministro Esteri in Cisgiordania, azione Israele a Gaza è "illegale e immorale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In visita in Cisgiordania, il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, è tornato a criticare l'operato del governo israeliano nella Striscia di Gaza. "Permettetemi di dirlo forte e chiaro. È immorale e illegale privare le persone di cibo e acqua. È illegale e immorale attaccare convogli umanitari e le persone che sono alla ricerca di aiuto. È illegale e immorale impedire ai malati e ai feriti di avere accesso a materiale medico essenziale. È illegale e immorali distruggere ospedali, luoghi di culto ed edifici sacri, cimiteri e rifugi", ha detto Vieira ricevendo, a nome del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, il titolo di membro onorario del Consiglio dei garanti della Fondazione Yasser Arafat. Il ministro ha ribadito le critiche fatte dal capo dello Stato sulla risposta "sproporzionata" dell'eserciti di Israele dinanzi agli attacchi sferrati da Hamas il 7 ottobre, e rilanciato il tema della rappresentanza della Palestina alle Nazioni Unite. "La decisione sull'esistenza di uno Stato palestinese indipendente è stata presa già 75 anni fa dalle Nazioni Unite, e 139 dei 193 membri già riconoscono la Palestina come uno Stato. Per questo non c'è nessuna ragione per cui la Palestina non sia membro a pieno titolo dell'Onu", ha sottolineato, citato dai media brasiliani. (Brs)