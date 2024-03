© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Convegno promosso dalla Città metropolitana di Roma dal titolo "Disturbi del comportamento alimentare riflessioni e approfondimenti conoscere e condividere per aiutare", in occasione della Giornata Nazionale del fiocchetto lilla. Tra gli interventi Valeria Baglio, capogruppo del Partito democratico in Campidoglio; Daniele Parrucci, consigliere delegato Città metropolitana di Roma Capitale. Aula consiliare - Città Metropolitana di Roma. Via IV Novembre, 119/a. (ore 16)- Inaugurazione nuovo centro diagnostica per immagini avanzato "Fondazione Roma" dell'ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola. E' previsto l'intervento del ministro della Salute Orazio Schillaci. Aula Magna dell'ospedale a Roma. (ore 18) (Rer)