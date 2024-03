Business news: Brasile, inaugurata prima unità mineraria Eurochem fuori dal continente europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata in Brasile, a Serra do Salitre (stato di Minas Gerais), la prima unità mineraria di Eurochem al di fuori del continente europeo, per la quale la compagnia ha investito un miliardo di dollari. Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha partecipato alla cerimonia insieme al vice presidente, Geraldo Alckmin, e i ministri delle Miniere, Alexandre Silveira; dell'Agricoltura, Carlos Favaro, e della "Casa civil"(figura centrale nell'organigramma di governo del Brasile) Rui Costa. Erano presenti anche il governatore dello Stato e il sindaco della città. "C'è voluta la guerra tra Russia e Ucraina per risvegliare la certezza dell'importanza di avere fertilizzanti prodotti in Brasile", ha detto Lula, aggiungendo che è "inspiegabile" il fatto che un Paese con "una vocazione agricola straordinaria" e "quasi imbattibile" non sia "autosufficiente nella produzione di fertilizzanti". Tutta la produzione del complesso induistriale, che dovrebbe fornire un milione di tonnellate di fertilizzanti fosfatici all'anno, sarà destinata al mercato nazionale. (Brs)