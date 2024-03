Business news: governo Ecuador, rinegoziazione contratti petroliferi con privati porterà 700 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Ecuador conta di ottenere investimenti ulteriori per 700 milioni di dollari grazie alla rinegoziazione di contratti petroliferi con imprese private su sette giacimenti. Lo ha annunciato il viceministro degli Idrocarburi, Silvio Torres, affermando che il desiderio del governo è passare da contratti di "fornitura servizi" a contratti di "partecipazione". La misura sarebbe inoltre una delle strategie per aumentare la produzione di petrolio, calata dell’1,2 per cento rispetto al 2022. La produzione totale dei sette giacimenti interessati corrisponde a 65mila barili di petrolio al giorno, il 14 per cento della produzione nazionale del Paese. I contratti sono attualmente operati anche da compagnie straniere, tra queste la cilena Enap e la cinese Andes Petroleum (filiale di Cnpc). Ci sono poi il consorzio Palanda Yuca Sur, Orionoil, Orion Energy, il consorzio Petrosur-Petroriva e Pacifpetrol. L’obiettivo del governo è trasformare i contratti da prestazione di servizio a partecipazione. In tal modo, le compagnie private riceverebbero una percentuale della produzione ma dovrebbero consegnare il resto allo Stato. Attualmente, invece, sono in vigore dei contratti di prestazione di servizio per cui le compagnie vendono allo Stato il petrolio e ricevono una tariffa per barile che include i costi delle operazioni di estrazione. La questione dei contratti con le imprese straniere, in particolare Enp e Cnpc, risale al governo precedente: l’allora ministro dell’Energia, Fernardo Santos, riuscì a trovare degli accordi che però non furono finalizzati. (Brs)