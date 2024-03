Business news: Uruguay, Fondo monetario internazionale loda "stabilità macroeconomica" del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay ha compiuto dei "progressi notevoli" nel proprio quadro di politiche macroeconomiche. Lo ha riferito l'inviata del Fondo monetario internazionale (Fmi), Antoinette M. Sayeh, al termine della propria missione nel Paese, lodando il nuovo "quadro fiscale lanciato durante la pandemia di Covid-19" e gli sforzi per ridurre il debito ai livelli pre-pandemici "nonostante le condizioni esterne". L'Uruguay, ha inoltre sottolineato Sayeh, ha progredito anche nell'aggiornare la propria politica monetaria. "Con un'attenta politica monetaria, nel 2023 l'inflazione è scesa ed è rimasta per nove mesi sotto i livelli fissati dalla Banca centrale", ha detto la rappresentante dell'Fmi, sottolineando che "questo è particolarmente importante perché con un'alta inflazione soffrono soprattutto le famiglie a basso reddito". L'Uruguay ha la capacità per diventare un "polo di innovazione nella regione", ha concluso la funzionaria, lodando le politiche energetiche del Paese come l'utilizzo di rinnovabili e la finanza verde. (Abu)