Business news: Ecuador, esportazioni pesca, nel 2023 calo del 5,4 per cento

- Nel 2023 il volume delle esportazioni dall’Ecuador nel settore della pesca è calato del 5,4 per cento, registrando un totale di 445mila tonnellate contro le 491mila del 2022. Lo rende noto l’ultimo rapporto della Camera ittica del Paese. Tra il 2022 e il 2023 si è registrato un calo di oltre il 9 per cento nel valore di tali esportazioni: nel 2023 queste hanno raggiunto un valore di 1,8 miliardi di dollari, rispetto a 1,9 miliardi di dollari registrati nel 2022. Tutti i settori hanno subito una diminuzione, tranne la farina (+65 per cento) e l’olio di pesce (+266 per cento). Il rapporto conferma che la principale destinazione dei prodotti ecuadoriani è l’Unione Europea (43 per cento), seguita da America latina (22 per cento) e Stati Uniti (20 per cento). Anche Regno Unito e Cina rientrano nelle destinazioni di prodotti ittici dall’Ecuador, rappresentando circa il 5 per cento delle esportazioni. I Paesi che nel 2023 hanno incrementato la quantità di merci esportate sono Paesi Bassi, Germania e Regno Unito, mentre in Spagna, Usa e Cina sono state registrate diminuzioni. (Brs)