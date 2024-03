Business news: Brasile, centrale binazionale Itaipu raggiunge produzione record di tre miliardi di MWh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale idroelettrica binazionale di Itaipu ha raggiunto lo scorso sabato, 9 marzo, il record di tre miliardi di megawatt/ora generati da quando ha iniziato le attività, nel 1984. Gestita da Brasile e Paraguay, l'energia prodotta dalla centrale idroelettrica potrebbe rifornire tutto il mondo per 43 giorni. "I tre miliardi di MWh consolidano Itaipu come leader mondiale dell'energia", ha dichiarato il direttore tecnico esecutivo, Renato Sacramento. Ci sono voluti 17 anni affinché Itaipu raggiungesse il primo miliardo di MWh, nel giugno 2001, quando il Brasile affrontava una grave crisi di razionamento energetico. Undici anni e due mesi dopo, l'impianto ha raggiunto i due miliardi di MWh, e dopo altri undici anni e sette mesi, è arrivato ai 3 miliardi di MWh prodotti. Dopo Itaipu, l'impianto con la più grande produzione accumulata è quello delle Tre Gole, in Cina. Con una capacità installata di 22.600 MW, l'impianto cinese ha generato un totale di 1,66 miliardi di megawatt/ora fino al 2023, ovvero il 55 per cento del totale prodotto da Itaipu. (Brs)