Business news: Americhe, assemblea Bid approva finanziamento di 3,5 miliardi di dollari per investimenti privati

- L’assemblea della Banca interamericana di sviluppo (Bid), riunita nella città dominicana di Punta Cana, ha approvato un finanziamento di 3,5 miliardi di dollari per Bid Invest, la parte dedicata agli investimenti di progetti nel settore privato. Inoltre, l’assemblea ha approvato un fondo di 400 milioni di dollari per Bid Lab, la filiale dedicata all’innovazione. Il neoeletto presidente, il ministro dell’Economia dominicano, Jochi Vicente, ha affermato che il suo stesso Paese è uno degli usuari più frequenti del fondo Bid invest, in particolare per i progetti di transizione energetica. (Mec)