© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, interviene nell'Aula magna della Asl di Rieti, nell'ambito dell'inaugurazione dei reparti ristrutturati di ostetricia, ginecologia e neonatologia dell'ospedale San Camillo De Lellis. Rieti, via del Terminillo 42 (ore 11)- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, firma in prefettura, nel salone di rappresentanza a Rieti, il protocollo per il "Super cantiere" di Amatrice. Rieti, piazza Cesare Battisti 10. (ore 12)- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, terrà una conferenza stampa per illustrare il cronoprogramma per la riapertura graduale dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Sala Tevere della sede di via Cristoforo Colombo 212. (ore 16:30) (segue) (Rer)