Business news: Venezuela-India, ministro Petrolio e ambasciatore a Caracas discutono cooperazione energetica

- Il ministro del Petrolio del Venezuela, Pedro Rafael Tellechea, ha sostenuto un incontro con l'ambasciatore dell'India a Caracas, Ashok Babu, occasione per "rafforzare le relazioni in campo energetico". Le parti, si legge in una nota, lavorano tra le altre cose per far ripartire le imprese miste tra la venezuelana Pdvsa e la indiana Oil and Natural Gas Corporation Limited. Prima delle sanzioni comminate nel 2019 dagli Stati Uniti, l'India importava dal Venezuela un totale di circa 10 milioni di barili al mese, terzo cliente al mondo. (Vec)