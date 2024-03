Business news: Venezuela, governo tratta con Trinidad e Tobago cooperazione per produzione e vendita di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Venezuela e Trinidad e Tobago hanno avviato dei tavoli di lavoro per ampliare la cooperazione in materia energetica e convertire la zona orientale al largo del Venezuela nel polo di produzione di gas più importante dei Caraibi. Lo ha reso noto il ministro del Petrolio venezuelano e presidente della compagnia nazionale petrolifera (Pdvsa), Pedro Rafael Tellechea in seguito a una riunione con il ministro dell'Energia di Trinidad e Tobago, Stuart Young, e con il presidente per la sezione trinidadiana della compagnia britannica British petroleum (Bp), David Campbell. Tellechea ha assicurato che entrambi i governi intendono raggiungere l'obiettivo "attraverso una relazione rispettosa" e "massimizzando le opportunità", riponendo fiducia "nel potenziale energetico e nelle capacità delle rispettive imprese statali. Durante la riunione tecnica, scrive Pdvsa su X, le parti hanno valutato l'ottenimento di una licenza di esplorazione, sfruttamento ed esplorazione del gas nel giacimento di Cocuina, nel territorio venezuelano, adiacente al giacimento Manakin situato nel territorio di Trinidad e Tobago. (Vec)