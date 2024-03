Business news: Panama, avviata costruzione del quarto ponte sul canale, vale 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha realizzato una visita nella località di Farfan (regione di Arraijan, nell’ovest del Paese) in occasione dell’avvio dei lavori per il quarto ponte sul canale, realizzati dal Consorzio Panama Quarto Ponte (Cpcp). Un’opera del valore di 1,3 miliardi e un progetto “importante per la nostra connettività e lo sviluppo del Paese”, che “beneficerà circa due milioni di cittadini”, ha detto Cortizo. L’opera collegherà la provincia di Panama con quella di Panama Ovest e faciliterà gli spostamenti per circa 70mila veicoli. Il ponte è composto da sei corsie ed è pensato per rafforzare la potenza logistica del canale di Panama. La costruzione avrà durata pluriennale, “generando impiego e mostrando una struttura finanziaria efficace, oltre a migliorare la vita dei residenti”, ha affermato il presidente. (Mec)