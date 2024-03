Business news: Repubblica Dominicana, firmati accordi di cooperazione energetica con Cile e Panama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Dominicana ha firmato accordi di cooperazione energetica con Cile e Panama. Lo rende noto un comunicato della presidenza. “Con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale e combattere il cambiamento climatico, contribuire alla sicurezza energetica e migliorare la qualità ambientale, la Repubblica Dominicana, ha firmato dei memorandum d’intesa con i governi di Cile e Panama”, si legge nella nota. Gli accordi avranno durata di due anni e prevedono “lo sfruttamento integrale” delle risorse energetiche “per le generazioni presenti e future” rispettando criteri di “trasparenza e sostenibilità ambientale, economica e sociale”. La firma stabilisce quindi l’impegno a condividere esperienze e buone pratiche nelle aree della pianificazione e realizzazione delle politiche energetiche, del quadro legislativo e della decarbonizzazione. Inoltre, apre la strada all’esplorazione condivisa di nuove tecnologie, come l’idrogeno verde. Le modalità previste dai memorandum prevedono lo scambio di informazioni e di competenze, lo sviluppo di progetti e programmi, e assistenza tecnica e legale. La firma è avvenuta nella città dominicana di Punta Cana, a margine della Sesta riunione ministeriale dell’Alleanza per l’energia e il clima delle Americhe (Ecpa), tra il ministro dell’Energia e delle Miniere della Repubblica Dominicana, Antonio Almonte; il sottosegretario per l’Energia del Cile, Luis Felipe Andres Ramos Barrera, e la ministra dell’Energia di Panama, Rosilena Ivette Lindo Riggs. Un accordo simile è stato firmato tra Panama e Cile. (Mec)