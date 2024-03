Egitto-Italia: Mim, al Cairo delegazione Confindustria per avviare collaborazioni con scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Istruzione e del Merito rende noto che, in applicazione del Memorandum sottoscritto dal Ministro Valditara che prevede l’implementazione del modello di filiera attraverso lo sviluppo di apposite partnership, è presente in questi giorni al Cairo una delegazione di Confìndustria guidata dal Vicepresidente per il capitale umano Giovanni Brugnoli che, accompagnata da diverse imprese che investono nel paese, ha visitato le scuole salesiane e le accademie tecniche per avviare collaborazioni formative che saranno intensificate grazie al memorandum firmato da Confìndustria con la FEI, la principale associazione industriale in Egitto. (Com)