Egitto-Italia: colloquio Meloni-al Sisi su Piano Mattei, focus su cooperazione agricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la visita al Cairo del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, insieme al Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al Presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulidis, e ai Primi Ministri di Belgio, Alexander De Croo, Grecia, Kyriakos Mitsotakis, e Austria Karl Nehammer, per il rafforzamento del partenariato strategico Ue-Egitto. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. I colloqui bilaterali si sono concentrati sull'attuazione del Piano Mattei in Egitto, in particolare sulla cooperazione nel settore della produzione agricola e della sicurezza alimentare. Nel corso del colloquio, il Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente al Sisi hanno concordato di stabilire un partenariato tra Italia ed Egitto nel contesto dei grandi progetti agricoli e di bonifica, finalizzati a stabilire una 'model farm', e a trasferire le più innovative tecnologie italiane nel settore per contribuire alla sicurezza alimentare della Nazione.(Rin)