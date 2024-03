Egitto-Italia: gli accordi e le intese siglate oggi al Cairo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una convenzione finanziaria, firmata da Cassa Depositi e Prestiti e dal governatore della Banca Centrale Egiziana per un credito agevolato di 45 milioni di euro per le piccole e medie imprese egiziane e un accordo di cooperazione di CdP con Afreximbank del valore di 100 milioni per progetti di sviluppo sostenibile nel campo della sicurezza alimentare per le Pmi africane; due Memorandum d’intesa firmati da Sacecon Orascom Contruction, e Bank of Alexandria rispettivamente per supportare finanziariamente la filiera italiana in progetti di sviluppo infrastrutturale in Egitto e per supportare finanziariamente l’interscambio commerciale, in particolar modo a sostegno delle Pmi in entrambi i Paesi; ⁠è stata concordata una intesa tra Simest e la National Service Project Organisation per la realizzazione di un investimento nel settore minerario, delle sabbie silicee; due intese firmate tra la società Mer Mec e il Presidente dell’Autorità Ferroviaria egiziana, rispettivamente relative alla fornitura di un treno di misura per il monitoraggio delle linee convenzionali delle Ferrovie egiziane per il valore di circa 7 milioni di euro e per la realizzazione di un progetto di segnalamento per un valore di circa 100 milioni di euro. (segue) (Com)