Egitto-Italia: gli accordi e le intese siglate oggi al Cairo (3)

- Una intesa firmata da Arsenale S.p.A., con il presidente dell’Autorità Ferroviaria egiziana sulla realizzazione del progetto di un treno turistico sotto la supervisione del Ministero dei Trasporti e del Ministero del Turismo egiziano; un Memorandum d’intesa tra il Direttore della Scuola Italiana di Ospitalità e il Presidente del partner egiziano Pickalbatros Group per la creazione di un programma di formazione professionale nel settore dell’ospitalità e del turismo. Il MoU si pone inoltre l’obiettivo di aprire una scuola di formazione nel servizio di gestione alberghiera e del turismo a Hurgada, nel Mar Rosso. L’intesa si inserisce nella strategia dell’Esecutivo per mitigare i flussi di migrazione irregolare e facilitare fenomeni di migrazione legale tesi a colmare le lacune del mercato del lavoro italiano. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha per parte sua firmato poco prima, nel corso di un bilaterale con il suo omologo egiziano Ministro Reda Hegazy, un Memorandum d’intesa sul rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di istruzione tecnica e professionale. Nello stesso settore, il vicepresidente di Confindustria, Giovanni Brugnoli e il Presidente della Federazione delle Industrie egiziane (Fei), Mohamed Zaki Elsewedy, hanno sottoscritto una intesa tra le due Associazioni industriali in tema di collaborazione sulla formazione professionale. (segue) (Com)