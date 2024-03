Egitto-Italia: gli accordi e le intese siglate oggi al Cairo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata inoltre concordata una intesa per rafforzare il contributo dell’Italia alla risposta alla emergenza sanitaria nei confronti della popolazione civile di Gaza. In occasione della Missione, l’Agenzia Ita/Ice e l’Ambasciata d’Italia hanno inoltre organizzato un evento di promozione dell’accordo tra Italia ed Egitto per stabilire una linea di interconnessione marittima 'RORO', tra i porti di Damietta e di Trieste. L’evento ha raccolto i principali interlocutori italiani ed egiziani che stanno lavorando all’attuazione della linea di connessione marittima dopo la firma, a gennaio scorso, dell’Accordo intergovernativo di lancio del progetto. (Com)