Business news: Argentina, Banca centrale riduce tasso di sconto e libera mercato prestiti degli istituti privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Registrando "segnali visibili di riduzione dell'incertezza macroeconomica", la Banca centrale dell'Argentina (Bcra) ha disposto nella notte tra l'11 e il 12 marzo misure che portano cambi importanti nella politica monetaria: il tasso di sconto viene tagliato dal 110 all'80 per cento, mentre scompare il tasso minimo di base che le banche private dovevano praticare sui prestiti. Se questa seconda misura dovrebbe servire ad incentivare la concorrenza tra gli istituti, la prima - che riduce il tasso effettivo mensile dall'8,6 al 6,8 per cento, ben sotto il livello dell'inflazione -, porterà a una netta riduzione della quantità di denaro emesso per il pagamento degli interessi, il 5 per cento dell'attuale base monetaria, secondo l'istituto. (Abu)