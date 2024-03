Business news: Paraguay, a febbraio bilancia commerciale in attivo da 256,9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio la bilancia commerciale del Paraguay ha registrato un surplus di 256,9 milioni di dollari. Lo riferisce un comunicato della Banca centrale del Paraguay. "Nel mese di febbraio sono state effettuate transazioni nel commercio estero del Paese per 5,3 miliardi, ovvero un aumento del 18 per cento rispetto al valore accumulato a febbraio 2023", spiegato il documento. Le esportazioni totali hanno raggiunto 2,7 miliardi di dollari, "un 27,1 per cento in più rispetto ai record accumulati a febbraio dell'anno precedente", sostiene la Banca centrale. In questo caso, Paraguay ha fatto transazioni con 115 Paesi. Le importazioni totali hanno raggiunto 2,5 miliardi di dollari, con un aumento del 9,5 per cento e con acquisti registrati in 129 Paesi. (Abu)