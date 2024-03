Business news: Colombia, governo approva esportazione di 518 mila uova al mese verso Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia inizierà a esportare uova verso Cuba per un totale di 518 mila al mese. Lo ha comunicato la presidenza della Colombia. “Il governo nazionale ha accordato l’esportazione di 518 mila uova al mese verso Cuba”, ha detto il direttore dell’istituto agricolo nazionale, Juan Fernando Roa, segnalando che il Paese produce attualmente 16 miliardi di uova. “Questo risultato è possibile grazie anche al rispetto degli alti standard sanitari che garantiscono la salubrità degli alimenti prodotti in Colombia, ha aggiunto Roa, segnalando che l’accordo “diversifica l’offerta e genera un surplus per il settore agricolo”. (Mec)