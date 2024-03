Business news: lotta all'inflazione, governo Argentina annuncia agevolazioni per gli importatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incassato un rallentamento mensile nella corsa dei prezzi, il secondo consecutivo, il governo dell'Argentina prepara il piano per incentivare le importazioni dei prodotti di base, nella speranza di scatenare una concorrenza che convinca l'industria nazionale a migliorare la sua offerta. Una strategia che muove dai limiti posti all'acquisto di dollari utili a comprare merci oltre confine, retaggio di una politica che cerca di contenere la fuga di valuta straniera. Agli imprenditori interessati a importare alimenti o medicinali di largo consumo, la Banca Centrale (Bcra) venderà dollari entro 30 giorni in un'unica soluzione, e non più in quattro quote, fino a 120 giorni. Un cambio che negli auspici del governo dovrebbe permettere agli imprenditori di pagare i prodotti in tempi più rapidi (e certi), spingendo i fornitori esteri a consolidare il flusso commerciale verso l'Argentina. Per incentivare ulteriormente le importazioni, l'esecutivo pensa inoltre di sospendere per 120 giorni la scadenza del pagamento dell'Iva e dell'imposta sui guadagni. Un pacchetto di misure, spiega il ministero dell'Economia, che "incentiverà l'importazione di prodotti di base il cui prezzo nel mercato locale sarà superiore a quello internazionale". (Abu)