22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa vicesindaca Anna Scavuzzo prende parte alla cerimonia di celebrazione della memoria dei caduti delle Cinque Giornate.Piazza Cinque Giornate (ore 10:30)L’assessore alla cultura, Tommaso Sacchi, interviene, alla presenza dell’ambasciatore francese in Italia Martin Briens, alla conferenza stampa di presentazione della mostra Cézanne/Renoir.Palazzo Reale, piazza Duomo, 14 (ore 11)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende parte a un momento stampa con i familiari delle vittime della strada.Palazzo Marino, sala dell'Orologio, (ore 12:45)L'assessora alle Politiche del lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello è presente all'evento di inaugurazione di "Smart Factory Lab", il nuovo laboratorio tecnologico di CIMA - Campus ITS Mind Academy.MIND Milano Innovation District, Auditorium Triulza (ore 16)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino (ore 16:30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, visita il deposito ATM San Donato con il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni.via Giuseppe Impastato, San Donato Milanese (ore 17)La vicesindaca Anna Scavuzzo porta i saluti istituzionali all'evento di lancio del podcast "I luoghi della memoria della violenza mafiosa a Milano", presentato nell'ambito della Settimana della Legalità.Università degli Studi di Milano, Aula Malliani, via Festa del Perdono, 7 (ore 17)REGIONEIl presidente Attilio Fontana, e l'assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, partecipano al convegno “Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico locale del XXI secolo”.Hotel Park Hyatt, via Tommaso Grossi, 1 (ore 9:30)L'assessore Gianluca Comazzi (Territorio e sistemi verdi) interviene alla cerimonia celebrativa nella ricorrenza del 176° anniversario delle Cinque Giornate di Milano.piazza V Giornate (ore 10:30)Il presidente Attilio Fontana partecipa all'evento “Vision 2030: quale terziario per città attrattive e sostenibili” in programma presso la sala Castiglioni di Palazzo Bovara.Palazzo Bovara, corso Venezia, 51 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione di un Progetto di Legge sul tema “sicurezza” del Gruppo Lega in Consiglio Regionale. Una proposta che integra e completa la Legge Nazionale di recente approvazione, con particolare focus sugli strumenti di intervento regionali.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone (ore 12)Il Gruppo PD Lombardia è a Pavia e Vigevano per incontrare cittadini, associazioni, lavoratori e amministratori per ascoltarne la voce e portarne le esperienze in Consiglio Regionale.Due conferenze stampa: Utr Pavia, viale C. Battisti, 152 (ore 12:30); Ore 17; Camera del Lavoro, viale Libertà, 14 (ore 17)Il presidente Attilio Fontana, e l'assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, partecipano al convegno “I trasporti a 360 gradi, un anno di sfide e un futuro di obiettivi". È prevista la partecipazione, fra gli altri, del presidente della Commissione Finanza della Camera, Marco Osnato, del presidente di Ferrovienord Milano, Andrea Gibelli, e del presidente di Ferrovie Nord, Fulvio Caradonna.Palazzo Lombardia, Belvedere “Silvio Berlusconi” (ore 16)Il presidente Attilio Fontana, e l'assessore Alessandro Beduschi (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) partecipano all'assemblea di Confcooperative Lombardia 2024 sul tema “La funzione sociale della cooperazione”.Palazzo Pirelli, auditorium “Gaber” (ore 15:20, intervento del presidente Fontana previsto intorno alle 16:30)L'assessore ad Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi, interviene alla presentazione del “Progetto Marmorata” e alla visita dell'incubatoio ittico di Valle.Piazza San Francesco, 31 San Pellegrino Terme/Bg (Ore 17)VARIESelezione italiana per il 35° concorso dell’Unione europea dei giovani scienziati per le più prestigiose competizioni internazionali degli studenti eccellenti per Eucys 2024, Direzione generale Ricerca della Commissione europeaMilano, piazzale Morandi 2 (ore 9)Convegno “Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico locale del XXI secolo”. Intervengono, tra gli altri: Elena Buscemi Presidente Consiglio comunale; Matteo Salvini Ministro delle Infrastrutture e Trasporti; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Marco Bucci, sindaco di Genova; Pasquale Sessa Vice Presidente Giovani di Confindustria con delega alla Mobilità sostenibile e alle Infrastrutture; Emmanuel Conte Assessore al Bilancio del Comune di Milano; Geronimo La Russa Presidente ACI Milano; Simone Dragone Presidente di MM Spa; Andrea Gibelli Presidente FNM SpA;Hotel Park Hyatt, via Tommaso Grossi, 1 (ore 9:30)Assemblea di Confcooperative Lombardia. Nell’occasione viene presentato il primo report sulla cooperazione in Lombardia. Interviene, tra gli altri, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. È previsto inoltre l’intervento del Presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini. Previsti inoltre i Videomessaggi del Cardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli e del Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni. Al punto sta Interviene Massimo Minelli, Presidente Confcooperative Lombardia.Palazzo Pirelli, auditorium Gaber (punto stampa ore 14)Evento “Caregiver, mutamenti demografici e nuove esigenze di tutela in una società in cambiamento”, organizzato da Intesa Sanpaolo.Spazio eventi Intesa Sanpaolo, via Melchiorre Gioia, 22 (ore 14:30)NEXT Milan Forum, organizzato da ISPI, Università Bocconi e OCSE. Intervengono, tra gli altri: il commissario europeo Paolo Gentiloni; il presidente di Ispi Giampiero Massolo; l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi e i premi Nobel Ouided Bouchamaoui e Oleksandra Matvijcuk.Università Bocconi, aula Magna (ore 14:30)Presentazione del podcast realizzato da due laureati dell’Università Cattolica che hanno intervistato politici ed esponenti del mondo della cultura su argomenti di interesse dei giovani.Università Cattolica, aula Maria Immacolata, largo Gemelli, 1 (ore 17)Evento Esplora il tuo cervello organizzato dall’Istituto Mario Negri con l’anteprima esclusiva del cortometraggio "Quando piove a Baden Baden", diretto da Alessandro Soetje, seguito da un dibattito con il registaIstituto Mario Negri, vi Mario Negri, 2 (ore 18:30) .Al via il ciclo di incontri "Per carità. L'incontro con l'altro come atto politico" organizzato dalla Casa della Carità e Castelvecchi editore. Dialogo tra don Virginio Colmegna, presidente onorario della Fondazione Casa della Carità, gli autori del libro "I fragili. Pionieri della deistituzionalizzazione" e Pietro D'Amore, direttore editoriale di Castelvecchi.Casa della Carità, via Francesco Brambilla 10 (ore 18:45) (Rem)