Usa: Trump, “se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese”

- Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti e candidato alle prossime presidenziali, ha ipotizzato “un bagno di sangue” nel caso in cui venisse sconfitto. “Se non sarò eletto, sarà un bagno di sangue in generale, e questo sarà il meno. Sarà un bagno di sangue per il Paese”, ha dichiarato durante un comizio di ieri nell’Ohio, presso l’aeroporto Dayton International di Vandalia. Trump è tornato anche sul tema migratorio, sostenendo che negli Stati Uniti stanno arrivando criminali liberati dalle carceri di altri Paesi: “Non so se li chiamate persone in alcuni casi. Non sono persone, secondo me”, ha detto. (Was)