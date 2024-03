Italia-Egitto, Santanchè, con il Piano Mattei sosteniamo centralità del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Enrico Mattei ha sempre sostenuto l’importanza e la centralità del turismo come motore di sviluppo e crescita delle Nazioni. È naturale, quindi, che il piano che porta il suo nome preveda degli importanti accordi su un comparto che, oltre a essere un traino per l’economia italiana, rappresenta la principale fonte di entrate – ed è pertanto essenziale – per l’Egitto". Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè. "Dal progetto del primo treno turistico di Lusso creato da Arsenale spa per la tratta Cairo-Assuan (un progetto che nasce dall’Italia, valorizza il made in italy e si sta esportando in tutto il mondo) alla collaborazione sui pacchetti turistici, passando per i programmi di formazione professionale e istruzione e l’obiettivo di aprire, grazie alla Scuola Italiana di Ospitalità e Federturismo Confindustria, una scuola di formazione alberghiera e turistica a Hurgada, tutti gli impegni siglati sono volti a consolidare ulteriormente la collaborazione bilaterale italo-egiziana, da un lato contribuendo allo sviluppo sostenibile dei settori turistico e infrastrutturale del Paese, e dall’altro incentivando l’esportazione del ‘Made in Italy’ e dei servizi", conclude il ministro. (Rin)