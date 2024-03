Egitto-Italia: gli accordi e le intese siglate oggi al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine degli incontri bilaterali e in formato Ue è stata adottata una serie di intese bilaterali riconducibili alla realizzazione del Piano Mattei per l’Africa. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi sul vertice di oggi al Cairo. Nel corso della mattinata sono stati anche inaugurati gli Uffici del Sistema Italia al Cairo (Ufficio economico dell’Ambasciata d’Italia al Cairo, Ita/Ice, Cdp, Sace e Simest). Gli accordi adottati hanno coperto diversi settori e, nello specifico sono due gli accordi di cooperazione firmati dal Viceministro per gli Affari Esteri e la cooperazione internazionale Edmondo Cirielli. Un accordo di cooperazione allo sviluppo relativo al programma bilaterale “Supporto tecnico ai Distretti industriali della pelle, marmo e mobile” per valorizzare il sistema industriale egiziano, sostenere lo sviluppo economico del Paese e migliorare la capacità produttiva dei distrutti industriali del cuoio, marmo e mobile; Un accordo di cooperazione allo sviluppo sulla promozione dei diritti e della inclusione sociale delle persone con disabilita’. (segue) (Com)