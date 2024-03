Russia: exit poll, Putin in testa alle elezioni presidenziali con l’87 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo uscente, Vladimir Putin, è in testa alle elezioni presidenziali con l’87 per cento. E’ quanto emerge da un exit poll del Centro di ricerca sull’opinione pubblica (Vciom) ripreso dall’agenzia di stampa “Tass”. Al secondo posto c’è Nikolaj Kharitonov, esponente del Partito comunista, con il 4,6 per cento, seguito da Vladislav Davankov, rappresentante del partito di orientamento comunitario e progressista Nuova Gente, con il 4,2 per cento. Si piazza ultimo il leader del Partito liberaldemocratico, Leonid Slutskyj, che viene dato al 3 per cento. (Rum)