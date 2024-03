Imprese: Zoppas (Ice) a “Nova”, linea Trieste-Damietta rende competitive le merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea ro-ro Trieste-Damietta è un’iniziativa molto importante, perchè unisce non solo i due porti, quindi Egitto e Italia, ma anche l’Europa e l’Africa, consentendo di abbattere i costi e i tempi di spedizione. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Matteo Zoppas, presidente di Ice, nel corso di un evento al Cairo. “Quando si crea un’alternativa a più basso costo per le imprese significa rendere più competitivi quei prodotti che non trovavano posto per questione di prezzo e quindi si aprono delle possibilità per imprese, imprenditori e prodotti”, ha aggiunto. L’avvio della linea di collegamento diretto tra i due porti offre ”un potenziale allargamento dei mercati, non sono in termini di costi monetari, logistici e di tempo”, perché “si abbattono i tempi di spedizione, arrivando a circa 60 ore di transito”. E’ “un’opportunità da valorizzare e la principale cosa che verrà in aiuto è la forte spinta che questo governo sta dando al Piano Mattei, che dà a tutta l’Africa una priorità importante agli sforzi della diplomazia della crescita e alla partnership tra Italia e Africa”. (Cae)