Imprese: Scannapieco (Cdp), ufficio al Cairo dimostra rilevanza strategica Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura del nuovo ufficio Cassa depositi e prestiti al Cairo “conferma quanto il continente africano sia di rilevanza strategica per Cdp e per l’intero sistema Paese”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, in occasione della cerimonia presso le Nile Towers al Cairo, dove è stata inaugurata la nuova sede per Cassa depositi e prestiti, Simest, Sace e Agenzia Ice. Un presidio che rafforza la presenza del Sistema Italia nel continente africano e consente di potenziare il sostegno allo sviluppo del tessuto economico africano, anche attraverso nuovi accordi, stipulati nell’ambito delle iniziative del Piano Mattei, dal valore complessivo di 150 milioni e siglati oggi in occasione dell’inaugurazione dei nuovi spazi. Per il numero uno di Cdp “questo è un importante presidio che consentirà di assistere in modo ancora migliore le imprese italiane nei loro investimenti in Egitto e sostenere le realtà locali”. Durante la cerimonia, Scannapieco ha sottolineato che “per essere sempre più efficaci dobbiamo essere vicini ai territori, lavorare all'interno del Sistema Italia che è molto vicino alle imprese egiziane”. “L'Italia ha lanciato un progetto molto rilevante per l'Africa: il Piano Mattei, che sarà fondamentale per rafforzare i legami fra chi opera sulle due sponde del Mediterraneo”, ha concluso. (segue) (Cae)