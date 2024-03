Imprese: Scannapieco (Cdp), ufficio al Cairo dimostra rilevanza strategica Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ufficio, il primo per Cdp in Africa, rientra nella più ampia strategia del gruppo Cdp a favore dello sviluppo delle attività di internazionalizzazione ed export delle imprese italiane, di protezione delle catene del valore nonché di sostegno alla crescita dei Paesi partner in una regione prioritaria per l’Italia. Con l’avvio dell’operatività al Cairo infatti, Cdp rafforza il proprio ruolo in Africa, territorio a cui ha già destinato risorse per circa 1 miliardo di euro negli ultimi 5 anni per progetti e iniziative a favore dello sviluppo delle imprese locali, della sicurezza alimentare, della resilienza climatica e della creazione di infrastrutture sostenibili. Alla sede del Cairo, Cdp affiancherà presto nuovi presidi nella regione, con l’apertura di nuovi uffici di rappresentanza in Marocco, nella capitale Rabat, e in Africa sub-sahariana. (Cae)