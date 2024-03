Russia: risultati preliminari, Putin vince le elezioni con l’87,97 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo uscente, Vladimir Putin, è in testa alle elezioni presidenziali con l’87,97 per cento dei voti. Lo ha riferito la Commissione elettorale centrale della Federazione Russa pubblicando i primi risultati a scrutinio parziale. Al secondo posto c’è Nikolaj Kharitonov, esponente del Partito comunista, con il 3,8 per cento, seguito da Vladislav Davankov, rappresentante del partito di orientamento comunitario e progressista Nuova Gente, con il 3,73 per cento. Si piazza ultimo il leader del Partito liberaldemocratico, Leonid Slutskyj, al 2,96 per cento. Nella repubblica popolare di Luhansk, dove lo scrutinio è già terminato, Putin ha ottenuto il 94,12 per cento dei voti. Il computo si è concluso anche nella regione di Kherson, dove il capo dello Stato uscente ha ottenuto l’88,12 per cento. (Rum)