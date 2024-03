Migranti: Schlein, rispetto diritti umani non può essere svenduto per ossessioni securitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ursula Von Der Leyen il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "dovrebbe chiedere una missione europea di ricerca e soccorso in mare per salvare le vite nel Mediterraneo. Ai suoi alleati nazionalisti dovrebbe dire una cosa semplice: chi arriva in Italia arriva in Europa, quindi non può essere bloccato nel primo paese di arrivo. L’Unione europea è nata per abbattere muri non per costruirne altri. Il rispetto dei diritti umani non può essere svenduto per le ossessioni securitarie dei governi". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo alle parole sul Pd della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (Rin)