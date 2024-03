Imprese: ambasciatore Quaroni, inaugurazione nuovi uffici Cdp, Simest, Sace e Ice mostra interesse verso Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inaugurazione al Cairo della nuova sede per Cassa depositi e prestiti (Cdp), Simest, Sace e Agenzia Ice nello stesso edificio dell’ufficio economico-commerciale dell’ambasciata d’Italia al Cairo “mostra il grande interesse che l’Italia attribuisce al rafforzamento ulteriore delle relazioni con l’Egitto, così come gli accordi bilaterali che sono stati firmati da operatori italiani ed egiziani nel settore dei trasporti, energia, formazione, supporto alle Pmi egiziane e supporto alle aziende italiane interessate ad opportunità di business in Egitto”, ha dichiarato l’ambasciatore al Cairo, Michele Quaroni. Gli uffici inaugurati oggi costituiscono uno one-stop-shop del Sistema Italia. Nel suo intervento ha ricordato un recente accordo firmato, quello della linea Ro-Ro Damietta-Trieste che collega i due porti in 60 ore, “collega non solo Egitto e Italia, ma anche con l’intera Europa” per cui abbiamo organizzato oggi un ulteriore evento di promozione insieme a Ice e al ministero dei Trasporti egiziano”, ha concluso. (Cae)