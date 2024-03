India-Maldive: terza riunione su contingente militare indiano, prossima fase ritiro il 10 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le precedenti due riunioni si sono tenute il 14 gennaio e il 2 febbraio. Tra la prima e la seconda, il 18 gennaio a Kampala, in Uganda, a margine dell’incontro del Movimento dei non allineati (Nam), il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmayam Jaishankar, e l’omologo delle Maldive, Moosa Zameer, hanno avuto “una franca conversazione” sulle relazioni bilaterali e sul ritiro del contingente indiano. Il 29 febbraio il portavoce del ministero degli Esteri dell’India, Randhir Jaiswal, ha comunicato l’arrivo alle Maldive del primo gruppo di tecnici civili indiani inviato per sostituire il personale militare operante nello Stato insulare, invio che era stato annunciato l’8 febbraio. Il portavoce ha detto che il “personale tecnico” gestirà l’operatività degli elicotteri leggeri sull’isola di Gan, senza fornire ulteriori particolari. (segue) (Inn)