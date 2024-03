Ucraina: Meloni, condivido parole Mattarella, Italia può fare la sua parte per costruire pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido pienamente le parole del Presidente della Repubblica, e cerchiamo di lavorare per quello che l'Italia può fare. Può sicuramente fare la sua parte soprattutto per costruire pace”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al termine del vertice al Cairo tra Ue ed Egitto. "Quello che ha aperto l'invasione russa dell'Ucraina era l'idea che il diritto internazionale non esistesse più, o che potesse essere violato, che chi era militarmente più forte poteva invadere il suo vicino, che le regole non erano più le stesse. Purtroppo quando si aprono questi fronti, le crisi tendono a moltiplicarsi”, ha aggiunto. “Io continuo a ritenere che in realtà aiutare l'Ucraina significa lavorare per la pace, più che favorire il fatto che quando invadi qualcuno l’hai avuta franca, perché domani sarà molto peggio – ha ribadito la premier –. E quindi quello che noi vediamo da Hamas in una serie di altri fronti, purtroppo è tutto figlio di questo. Ciò non toglie che bisogna lavorare per trovare delle soluzioni di pace, come qui in Medio Oriente anche per quello che riguarda l'Ucraina”, ha concluso.(Rin)