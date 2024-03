Sport: maratona di Roma all'insegna dell'acqua, vincono i keniani Asbel Rutto e Ivyne Lagat (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A salutare la maratona anche Papa Francesco, durante l'Angelus. "Accolgo con piacere i partecipanti alla Maratona di Roma, tradizionale festa dello sport e della fraternità. Anche quest'anno, per iniziativa di Athletica Vaticana, numerosi atleti sono coinvolti nelle 'staffette della solidarietà', diventando testimoni di condivisione", il commento del Papa all'Angelus in piazza San Pietro. Assolo finale del keniano Asbel Rutto che con 2h06'24" (2'59"/km) scrive un nuovo primato del percorso migliorando il 2:06:48 dell'etiope Bekele Tefera Fikre che lo ha conquistato nel 2022 ed il proprio primato personale di quasi 3'. Piazza d'onore per Brian Kipsang in 2h07'54" seguito da Sila Kiptoo in 2h08'08" che anticipa una lunga scia di dieci keniani. Grandissima gara di Edgardo Confessa (Km Sport) che sale in 14esima posizione e chiude le sue fatiche in 2h26'02" (3'28"/km). Medaglia d'argento per Ettore Scardecchia (Asd Running Evolution) in 2h28'33" seguito da Fabrizio Meoli (Int. Security) con 2h29'15". (segue)(Rer)