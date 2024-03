Sport: maratona di Roma all'insegna dell'acqua, vincono i keniani Asbel Rutto e Ivyne Lagat (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vincere in una città così bella col nuovo record della gara è una grossa emozione - ha detto il maratoneta Asbel Rutto -. Ho faticato più volte sui sanpietrini ma ero molto sicuro della mia condizione e del mio obiettivo . Vero, gli ultimi 10km ero un po' affaticato e soffrivo un po' il caldo ma le motivazioni erano altissime. Non sono affatto stupito del mio passaggio in netto anticipo alla mezza maratona: le gambe rispondevano bene e volevo dare il meglio. Sono riuscito ad ammirare un poco questa fantastica città e devo ringraziare il numeroso pubblico che mi ha sostenuto lungo tutto il percorso", ha concluso il keniano vincitore. Per le donne, vittoria con uno straordinario primato personale per la keniana Ivyne Lagat che termina le sue fatiche in 2h24'36" (3'25"/km). Podio femminile completato dalla keniana Lydia Simiyu in 2h25'10" e l'etiope Emebet Niguse in 2h26'41". Decima assoluta la prima delle italiane Denise Tappatà (Stamura Ancona) che taglia il traguardo in 2h47'50" (3'59"/km), seguita da Paola Salvatori (US Roma 83) in 2h50'48" e Damiana Monfreda (Amatori Atl. Acquaviva) in 2h55'10". "Che soddisfazione vincere a Roma, sono molto contenta della mia prova. Ho migliorato il mio personale sulla maratona di circa 16 minuti. Non potrei chiedere di meglio. Ho adorato correre a Roma con tantissimo pubblico che mi applaudiva. Ho faticato gli ultimi 5km della gara ma ho tenuto duro perché volevo troppo questo risultato", ha detto la vincitrice. (segue)(Rer)