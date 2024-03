Sport: maratona di Roma all'insegna dell'acqua, vincono i keniani Asbel Rutto e Ivyne Lagat (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Acea Run Rome The Marathon "è l'evento dei record e oggi i numeri parlano chiaro e confermano questa nostra affermazione che come Infront, Cds, IMC e Atielle, insieme a Roma Capitale, scandiamo con particolare orgoglio - ha dichiarato Niccolò Mornati, Summer Sports Director Infront Italy -. L'evento di sport praticato attivamente più partecipato di sempre in Italia, con 40.000 presenze complessive. La Maratona d'Italia più importante e con più iscritti della storia sportiva italiana, con 19.000 atleti e ben il 55 per cento di questi provenienti da 129 paesi e da tutti i 5 continenti. Staffetta e Stracittadina hanno contribuito a registrare il 30 per cento in più rispetto al 2023, riconfermandosi le corse della solidarietà, inclusione e attenzione all'ambiente. Oggi è stato anche segnato il record maschile della gara con 2h06'24 su un percorso affascinante che ha visto Colosseo e Fori Imperiali ospitare partenza/arrivo in una cornice unica e che il mondo ha applaudito. Un record di presenze anche all'Expo Village presso il Palazzo dei Congressi con 80.000 passaggi in meno di 36 ore, che hanno fatto visita ai 65 espositori presenti. Un doveroso ringraziamento va a tutti i runner, sponsor e partner che hanno permesso di coronare un sogno che oggi si è trasformato in vivida realtà", conclude. (segue)(Rer)