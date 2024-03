Sport: maratona di Roma all'insegna dell'acqua, vincono i keniani Asbel Rutto e Ivyne Lagat (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un migliaio le Staffetta Acea Run4Rome che, a partire dalle 9.00, hanno acceso la corsa alla solidarietà per i venticinque charity partner aderenti all'evento. Tra queste, ben quattro squadre di Athletica Vaticana nominate con due encicliche "Laudato sì" e "Fratelli tutti" e due esortazioni apostoliche "Evangelii gaudium" e "Laudate Deum" di Papa Francesco che ha anche firmato il testimone color oro con la scritta "Simul Currebant" (Correvano insieme) un'espressione del Vangelo di Giovanni (capitolo 20). Sempre tra le staffette, il "Team Switzerland" costituito da staff dell'Ambasciata e capitanato dall'Ambasciatrice di Svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgöz. Alla presenza del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del Presidente Fidal Stefano Mei alle 9.10 è stata data la partenza all'allegro fiume dei 20mila partecipanti alla Stracittadina Fun Run ed ai 500 quattrozampe che hanno animato la Stracanina. Assegnata alla 50enne podista e pacer Julia Khvasechko La Coppa degli Ultimi 2024 - realizzata dall'artista romana Barbara Salvucci – per la sua capacità di riscattarsi da una malattia gravissima proprio attraverso la corsa. Nel trofeo, un'ala che simbolicamente supera ogni barriera, sorvola le distanze che sembrano insuperabili per raggiungere, nella vita e nell'esperienza sportiva che ne è metafora, i più inattesi traguardi. (Rer)