Milano: Salvini, scuola Pioltello chiude per Ramadan, scelta inaccettabile

23 luglio 2021

- “Mentre qualcuno vuole rimuovere i simboli cattolici - come i crocifissi nelle aule - per paura di ‘offendere’, in provincia di Milano una preside decide di chiudere la scuola per la fine del ramadan. Una scelta inaccettabile, contro i valori, l’identità e le tradizioni del nostro Paese. Non è questo il “modello” di Italia ed Europa che vogliamo”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il ministro delle infrastrutture e trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini. (Com)