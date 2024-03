Argentina-Italia: nave Vespucci giunta a Buenos Aires per promuovere cultura e Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La nave scuola Amerigo Vespucci della Marina militare italiana è giunta a Buenos Aires, in Argentina. Lo annuncia il ministero della Difesa sul social network X. “La ‘Signora dei Mari’, simbolo dell’eccellenza e della tradizione marinara del Paese, apre la seconda fase del suo tour mondiale, per promuovere cultura e Made in Italy”, si legge nel post. “In ogni nazione non arriverà solo la nave più bella del mondo, arriverà l’Italia”, ha commentato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha sottolineato che il ritorno nella capitale argentina avviene dopo decenni: “Dopo 72 anni la nave Amerigo Vespucci della Marina torna a Buenos Aires per il suo tour mondiale all’insegna del Made In Italy!”, ha scritto il sottosegretario. (segue) (Abu)