Argentina-Italia: nave Vespucci giunta a Buenos Aires per promuovere cultura e Made in Italy (2)

- Il veliero è partito per il suo viaggio per il mondo il primo luglio scorso dal porto di Genova e rimarrà nella capitale argentina fino al 21 marzo. La tappa di Buenos Aires dà il via alla seconda fase del tour mondiale, che si concluderà nel 2025. Durante la sosta l’Amerigo Vespucci aprirà le porte alle autorità e alla comunità locale, che potrà anche partecipare a numerosi eventi organizzati nello spazio espositivo “Villaggio Italia”, dove confluiranno le attività dei singoli ministeri coinvolti affinché il giro del mondo diventi vetrina del Made in Italy ed elemento propulsivo per l’economia e la cultura italiana, un’opportunità importante anche per le realtà imprenditoriali italiane in Argentina. (segue) (Abu)