Argentina-Italia: nave Vespucci giunta a Buenos Aires per promuovere cultura e Made in Italy (3)

- Il programma di eventi prevede concerti, mostre e proiezioni cinematografiche e permetterà di valorizzare l’immagine dell’Italia e il profondo legame esistente con l’Argentina. Inoltre, in finestre orarie determinate, il pubblico potrà salire a bordo e visitare la nave. Tra le iniziative organizzate in vista dell’arrivo della nave, il 2 marzo l'ambasciata d'Italia a Buenos Aires ha inaugurato una mostra fotografica sul perimetro esterno della sua sede, all’angolo Billinghurst e Avenida del Libertador. L'Amerigo Vespucci è la più antica unità in servizio della Marina militare italiana, costruita nel 1931. Il tour toccherà più di 30 porti in 28 Paesi e cinque continenti. (Abu)