- "Il lavoro che stiamo facendo non cambia la nostra posizione sulla materia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo ai giornalisti alla domanda se avesse parlato del caso di Giulio Regeni con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. "C'è un processo in Italia in cui noi siamo andati avanti a fare quello che dobbiamo fare", ha aggiunto. (Rin)