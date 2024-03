Italia-Egitto: Valditara, impegnati per formazione tecnica e professionale nei settori strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia si impegna a cooperare con l’Egitto per promuovere una formazione professionale di eccellenza. In particolare, puntiamo a favorire lo sviluppo in Egitto di percorsi tecnico-professionali di qualità e di Its Academy che sono strategici per la crescita economica”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che in occasione della missione istituzionale in Egitto, guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha firmato un Memorandum di Intesa con il ministro dell’Istruzione e dell’Istruzione Tecnica egiziano, Reda Hegazy. Alla luce della centralità che il Piano Mattei riserva al tema dell’istruzione, l’incontro con il ministro Hegazy e la firma del Memorandum rappresentano un’azione strategica per rafforzare la cooperazione tra l’Italia e l'Egitto e favorire lo sviluppo e la crescita di entrambi i Paesi. "Occorre partire dalla promozione della conoscenza della lingua italiana per favorire l’acquisizione di competenze tecniche adeguate alle esigenze specifiche del sistema produttivo italiano ed egiziano e assicurare una più forte integrazione”, ha concluso il ministro. (segue) (Rin)