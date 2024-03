Italia-Egitto: Valditara, impegnati per formazione tecnica e professionale nei settori strategici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo esempio concreto di tale collaborazione sarà l’istituzione nella Scuola italiana Don Bosco del Cairo del nuovo percorso che prevede 4 anni di scuola tecnica, seguiti da 2 anni di percorso post-diploma attuati in collaborazione con l’Its Academy Malignani di Udine. Anche gli studenti egiziani in possesso di un diploma tecnico potranno iscriversi ai percorsi Its. Grazie al Memorandum sarà possibile non solo incoraggiare l’apprendimento e la mobilità per l’occupazione in Italia dei giovani egiziani, già formati nella lingua e nella cultura italiana, ma anche sostenere le imprese egiziane e le imprese italiane che operano nel nostro Paese e in Egitto. (Rin)