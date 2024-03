Gaza: Scholz, non si può stare a guardare mentre i palestinesi rischiano la carestia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può restare inerti a guardare mentre i palestinesi rischiano la carestia. Lo ha detto il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, in conferenza stampa congiunta con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, a Gerusalemme. Scholz ha chiesto un aumento “urgente e massiccio” dell’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e ha richiamato la necessità di “un accordo sugli ostaggi e su un cessate il fuoco duraturo”. Il cancelliere ha ribadito “il fermo sostegno” della Germania al diritto di Israele di difendersi ma ha anche espresso preoccupazione a Netanyahu per il numero di vittime civili “estremamente elevato”. (Geb)